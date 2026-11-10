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COP31 Antalya'da ülkeler pavilyonlarında kültürlerini tanıtıyor

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Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 kapsamında Antalya'daki Mavi Bölge'de çok sayıda ülkenin pavilyonu ziyaretçi ağırlıyor. Ülkeler burada geleneksel ürün ve kültürel değerlerini tanıtırken Türkiye Pavilyonu da 'Uyum ve Dayanıklılığın Kökleri' başlıklı içeriğiyle ilgi görüyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında COP31 Mavi Bölge'deki çok sayıda ülkenin pavilyonlarına gelen ziyaretçiler, farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor.

Antalya'da COP31 alanında düzenlenen zirve, çok sayıda toplantının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

COP31 kapsamında çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş Mavi Bölge'deki pavilyonlarında ziyaretçileri ağırlıyor.

Ülkeler, pavilyonlarında geleneksel ürünlerini ve kültürel değerlerini yakından tanıtma fırsatı buluyor. Bazı ülkeler pavilyonlarına gelen ziyaretçilere yöresel içeceklerini tattırıyor.

Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere kültürel ve geleneksel ürünler tanıtılıyor

Aynı bölgede, "The Roots of Harmony and Resilience/Uyum ve Dayanıklılığın Kökleri" başlığıyla ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye Pavilyonu, katılımcılardan ilgi görüyor.

Pavilyonun ortasında bulunan halka, denge, kıymet, buluşma, hasat, şifa, iz, ve yuva yedi kökü simgeliyor.

Sanatçıların COP31'e özel tasarladığı eserlerin de sergilendiği Türkiye Pavilyonu'nda, ziyaretçilere Türkiye'ye özgü kültürel ve geleneksel ürünlerin tanıtımı yapılıyor.

Pavilyonu ziyaret eden katılımcılar, sergilenen eserleri inceleyerek Türkiye'nin kültürel mirası ve geleneksel değerleri hakkında bilgi alıyor.

Kaynak: AA
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