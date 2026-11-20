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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) bazı katılımcılar ülke pavilyonlarından biriktirdikleri rozetleri, düzenlenen etkinlikte diğer katılımcılarla takas etme imkanı buldu.

Farklı ülkelerdeki uluslararası organizasyonlarda popüler bir etkinlik haline gelen rozet toplama alışkanlığı, COP31'de de katılımcılar arasında ilgi gördü.

Ülke pavilyonlarını ziyaret ederek rozet biriktiren katılımcılar, Mavi Bölge'deki Türkiye Çocuk ve Gençlik Pavilyonu'nda düzenlenen "Pin Takas Etkinliği"nde, koleksiyonlarındaki rozetleri diğer katılımcılarla takas etti.

Rozet takası sayesinde katılımcılar, farklı ülkeleri temsil eden sembolleri koleksiyonlarına ekleme fırsatı buldu.

COP31'de teknik personel olarak görev yapan Eren Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki haftadır rozetleri toplamak için adeta savaş verdiğini belirterek, "Şu anda arkadaşlarımızla değiş tokuş savaşı veriyoruz." dedi.

İklim elçisi Eylül Kavalca ise bu alışkanlığı geç edinse de güzel rozetler topladığını ifade ederek takasa değecek rozeti bulmaya çalıştığını dile getirdi.

Gönüllü personel Selman Bozdu da koleksiyonunda çok nadir rozetler olduğunu, çoğu kişinin dikkatini çektiğini söyledi.

Kaynak: AA