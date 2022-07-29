CEM YARIM KİLO ALDI, KAN DEĞERLERİ DÜZELDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 5 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Çete, Yakın bir takiple psikiyatrik tedavisi de devam ediyor. Buraya geldiğinde tekerlekli sandalyedeydi. Kan elektroidlerinde bozukluklar vardı. Ciddi kas kaybı vardı. Onlarla ilgili olumlu yönlerde düzelmeler var. Şu anda elektroid bozukluğu yok, kan değerlerinin hepsi düzeldi. Yatışından beri toplam 500 gram kadar kilo alımı var. Artık desteksiz olarak tek başına kısa süreli mesafeler de olsa yürümeye başladı. Bunlar oldukça olumlu gelişmeler. Hem fiziksel hem biyokimyasal metabolik açıdan hem de psikolojik açıdan takip ve tedavisi devam ediyor. Şu an her şey yolunda gidiyor dedi.

Yıldıray Çete, Elektroidler dediğimiz aslında sodyum, fosfat, kalsiyum gibi mineraller. Beslenme bozukluğu olan çocuklarda bu elektroid anormallikleri sık görüyoruz. Geldiğinde hem fosfatında hem de kalsiyumunda ciddi sorunlar vardı. Bunlar hepsi normal düzeye ulaştı diye konuştu.