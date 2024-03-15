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Concorde Jeti New York'taki Müzeye Yerleştirildi

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New York'ta British Airways'e ait Concorde jeti, Intrepid Deniz, Hava ve Uzay Müzesi'ne restorasyon çalışmasının ardından yerleştirildi. Uçak, Manhattan adasında bulunan müze gemisine getirildi ve sergilenmeye başlandı.

NEW New York'ta, İngiliz havayolları British Airways'e ait Concorde jeti, uzun bir restorasyon çalışmasının ardından Intrepid Deniz, Hava ve Uzay Müzesi'ne yerleştirildi.

Hava taşımacılığına en hızlı yolcu uçağı olarak adını yazdıran Concorde, aylar süren yenileme çalışmasından sonra, Manhattan adasında, müzeye çevrilen Intrepid adlı eski savaş gemisine tekrar getirildi.

Uzun süre, Brooklyn Donanma Tersanesi'nde bakımdan geçen süpersonik jet, New Yorkluların meraklı bakışları arasında Hudson Nehri üzerinden yüzdürülerek, adanın New Jersey'e bakan kıyısında demirli müze gemideki eski yerini aldı.

Brooklyn'deki tersane ile Manhattan'ın 86 numaralı rıhtımında bulunan müze arasındaki kısa mesafeli yolculuğu, 500 tonluk bir mavna ile 3 saatte tamamlayabilen Concorde, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki bir vinç ile kıyıdaki müzeye çıkarılabildi.

2003'ten bu yana Intrepid'de sergilenen dünyanın en hızlı ticari uçağı, geçen ağustos ayında, büyük kapsamlı bir modernizasyon çalışması için tersaneye kaldırılmıştı.

Hız şampiyonu uçakların kullanımına, trajik bir kazanın ardından, 2003 yılında son verilmişti.

İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde'un, son ticari seferi, 24 Ekim 2003'te Londra-New York arasında gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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