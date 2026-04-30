ÇOMÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesini ziyaret etti

ÇOMÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesini ziyaret etti
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde 60 yaş üzerindekilere yönelik olarak faaliyet gösteren "Tazelenme Üniversitesi"nin öğrencileri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesine teknik gezi düzenledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde 60 yaş üzerindekilere yönelik olarak faaliyet gösteren "Tazelenme Üniversitesi"nin öğrencileri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesine teknik gezi düzenledi.

Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, "Su Ürünleri Gastronomisi ve Çevresel Sürdürülebilirlik" dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Dilek Kahraman Yılmaz'ın koordinatörlüğünde Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesini ziyaret ederek teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirdi.

Etkinliğin uygulama aşaması ve su ürünleri gastronomisi üzerine yapılan çalışmada, deniz kaynaklarının çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak nasıl değerlendirileceği üzerine odaklanıldı.

Öğrenciler daha sonra fakülte bünyesindeki Piri Reis Deniz Müzesini ziyaret edip Öğr. Gör. Pınar İşmen eşliğinde deniz ekosistemine ait türler ve denizel biyoçeşitlilik hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Kaynak: AA / Burak Akay
