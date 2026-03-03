Haberler

ÇOMÜ'den fen fakültesine dekan atanmasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi Dekanlığı atamasının Yükseköğretim Kurulu onayıyla yürütüldüğünü açıkladı. Rektörlük, yapılan atamanın spekülasyonları noktaladığını belirterek, liyakat ve şeffaflık vurgusu yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Fen Fakültesi Dekanlığı süreciyle ilgili gelişmelerin mevzuata uygun olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla tamamlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, son günlerde yerel basında çeşitli spekülasyonlara konu olan Fen Fakültesi Dekanlığı atamasıyla ilgili olarak, YÖK'ün gönderdiği resmi yazının, ortaya çıkan tartışmaları noktalayan net bir tabloyu ortaya koyduğu belirtildi.

YÖK yazısında, üniversite rektörlüğünün önerisi doğrultusunda Fen Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Sercan Karav'ın vekaleten atanmasının uygun görüldüğünün ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, bazı mecralarda yayılan 'rektör kendisini dekan yaptı' iddialarını çürütüyor. Akademik çevreler, vekaletin yalnızca idari sürekliliği sağlamak için uygulanan geçici bir yöntem olduğunu vurguluyor. Resmi belgeler, sürecin tamamen mevzuata uygun yürütüldüğünü ve YÖK onayıyla tamamlandığını net biçimde gösteriyor. Prof. Dr. Karav'ın kısa süre önce TÜSEB Teşvik Ödülü alması ve akademik başarılarının dikkate alınarak dekanlık için önerilmesi, liyakat ve performans eksenli bir yönetim anlayışının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Üniversite yönetimi ise sürecin şeffaf ve hukuki zeminde ilerlemesini sağlayarak kurumsal itibarı koruma mesajı verdi. Üniversite kulislerinden edinilen bilgiye göre, Fen Fakültesi Dekanlığı süreci, tartışmaların aksine, kurumsal prosedürlerin ve resmi onay mekanizmalarının üstünlüğü ile yürütüldü. Bu durum, yükseköğretim kurumlarında spekülasyonlara değil, belgelere dayanmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Kurumsal ciddiyetin ve hukuka bağlılığın ön planda tutulduğu bu süreç, ÇOMÜ'de akademik yönetimde liyakat, şeffaflık ve mevzuat uyumunun esas alındığını bir kez daha kanıtladı."

Kaynak: AA / Burak Akay
