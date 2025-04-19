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Colors of the World Fuarı, Kültürel Zenginlikleri Sergiliyor

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İstanbul'da düzenlenen Colors of the World Fuarı, 20 ülkenin zengin kültürel kimliklerini, geleneksel performanslar ve el yapımı eserler aracılığıyla tanıtıyor. Etkinlik, katılımcılara kültürel etkileşim ve iş fırsatları sunuyor.

İSTANBUL, 19 Nisan (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen Colors of the World Fuarı, geleneksel performanslar, el yapımı sanat eserleri, mutfak lezzetleri ve sürükleyici sergiler aracılığıyla yaklaşık 20 ülkenin zengin ve benzersiz kültürel kimliklerini gözler önüne serdi.

Cuma günü başlayan ve pazar günü sona erecek fuarda Çin, Bangladeş, Pakistan, Fas, Hindistan, Endonezya ve Sırbistan gibi ülkelerin ulusal pavyonları yer alıyor.

Etkinliğin sponsorlarından Turizm Otel Yöneticileri Derneği'nin başkanı Tayfun Sancar, açılış töreninde yaptığı konuşmada fuarın İstanbul'un en canlı etkinliği haline geldiğini ve "ortak kültürler arasında bağlantı, tanıma ve paylaşım" fırsatı sunduğunu söyledi.

Etkinliğin en önemli katılımcılarından biri olan Çin, geleneksel müzik ve dans performanslarının yanı sıra ülkenin zengin mutfak geleneklerini yansıtan otantik Çin mutfağından lezzetlerle ziyaretçilere Çin mirasını tanıma imkanı sunuyor.

2022 yılında İstanbul'da başlayan fuar, katılımcı ülkelerin zengin kültürel kimliklerini vurgulayarak kültürel etkileşim ve sürdürülebilir turizm büyümesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Fuar katılımcılara yeni iş ve ağ kurma fırsatları da sunuyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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