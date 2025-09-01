Colorado'da İki Küçük Uçağın Havada Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

NBC News'ün Morgan Bölgesi Şerif Ofisine dayandırdığı habere göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı.

İki uçakta da ikişer kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Ankara için uykuları kaçıracak uyarı: 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabilir

Başkent için uykuları kaçıracak uyarı! Özellikle o ilçeler tehlikede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak

Artık 81 ilde birden zorunlu! Yapmayan devletten destek alamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.