Colorado'da İki Küçük Uçağın Havada Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
NBC News'ün Morgan Bölgesi Şerif Ofisine dayandırdığı habere göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı.
İki uçakta da ikişer kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
