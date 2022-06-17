Çöken duvarın altında kalan hurdacı öldü KİLİS'te, metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan hurdacı Osman Karataş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KİLİS'te, metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan hurdacı Osman Karataş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, öğleden sonra Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Osman Karataş, hurda toplamak içim metruk bir eve girdi. Bu sırada bilinmeyen nedenle çöken duvar Karataş'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Karataş, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel Karataş Kilis Güncel Haberler

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