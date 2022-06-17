Çöken duvarın altında kalan hurdacı öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çöken duvarın altında kalan hurdacı öldü

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Çöken duvarın altında kalan hurdacı öldü

KİLİS'te, metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan hurdacı Osman Karataş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KİLİS'te, metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan hurdacı Osman Karataş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Osman Karataş, hurda toplamak içim metruk bir eve girdi. Bu sırada bilinmeyen nedenle çöken duvar Karataş'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan Karataş, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Karataş Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title