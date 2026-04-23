Çok Uluslu Teknoloji Şirketi Lenovo, Hong Kong'da Yapay Zeka İnovasyon Merkezi Kurdu

HONG KONG, 23 Nisan (Xinhua) -- Lenovo Grubu, Hong Kong-Shenzhen İnovasyon ve Teknoloji Parkı'nda bir yapay zeka inovasyon merkezi açarak, Hetao Shenzhen-Hong Kong Bilim ve Teknoloji İnovasyon İşbirliği Bölgesi'ne bağlı Hong Kong Park'ta faaliyet gösteren ilk büyük çok uluslu şirketlerden biri oldu.

Lenovo Başkan Yardımcısı ve Çözümler ve Hizmetler Grubu Başkanı Ken Wong, kurulan merkezin, Hong Kong'un uluslararası merkez olarak sahip olduğu güçlü yönleri kullanacağını, Lenovo'nun küresel ayak izini entegre edeceğini ve ortaklarla işbirliği yaparak küresel pazarlara açılacağını söyledi.

Wong, sektör-üniversite-araştırma işbirliğini ve girişimcilik geliştirme programlarını artırmaya, yetenekli insan kaynağı yetiştirmeye ve Hong Kong'un uluslararası bir inovasyon ve teknoloji merkezi haline gelmesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Çarşamba günü düzenlenen açılış töreninde Lenovo, ilk etapta 30 iş ortağıyla yürütülen işbirliğinin sonuçlarını paylaştı. Ortakların yarısından fazlasının kurumsal yapay zeka, ofis otomasyonu ve veri yönetimi hizmetlerine odaklandığı kaydedildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminde inovasyon, teknoloji ve sanayiden sorumlu sekreteri Sun Dong, Lenovo'nun parkta yer alma kararının yalnızca şirketin gelişimi açısından önemli bir adım değil, aynı zamanda Hong Kong'un inovasyon ve teknoloji sektörünün geleceğine duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Sun, tüm tarafların işbirliği yaparak yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirmesi, teknolojinin desteğiyle sektörleri güçlendirmesi ve Hong Kong'un ulusal "yapay zeka artı" girişiminde daha büyük rol oynamasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu Civan'a devretti
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak paylaşımlar

Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak paylaşımlar

Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt
Huzur Partisi İlçe Başkanı Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu!

Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu!
Üst üste 4 penaltı kurtaran Motta, takımını tek başına finale çıkardı

Dün gece yaptıklarıyla kahraman oldu! Tüm ülkenin dilinde