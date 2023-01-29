3 çocuğunu asıp intihar etmişti! Yan yana toprağa verildiler Güncel Haberler İstanbul'da kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra intihar eden Mahir Mehmet Altun; 11, 10 ve 4 yaşlarındaki çocuklarıyla Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi. 27 Ocak'ta Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sitede eşinin terk ettiği Mahir Mehmet Altun, sitenin kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra kendisini de asarak yaşamına son verdi. YAN YANA DEFNEDİLDİLER Ölü bulunan baba ile çocukları Berat, Büşra A., Yusuf Efe'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, kara yolu ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yüksektepe Mahallesi'ne getirildi. Baba ile 3 çocuğunun cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Altun Şanlıurfa Baba 3. Sayfa Güncel Haberler

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