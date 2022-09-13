Çocukların hayallerindeki tren seyahati Doğu Ekspresi ile gerçekleşti

Erzincan'ın Altınbaşak beldesinde bir grup çocuk, hiç binmeden resmettikleri tren yolcuğunu Doğu Ekspresi gezisiyle gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

Erzincan'ın Altınbaşak beldesinde bir grup çocuk, hiç binmeden resmettikleri tren yolcuğunu Doğu Ekspresi gezisiyle gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

Altınbaşak beldesinde resim tutkusuyla büyüyen ve yıllarca sanatsal çalışmalarını yapabilmek için eksikliğini hissettiği eğitime Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünü kazanarak kavuşan 27 yaşındaki Tuğçe Yılmazçelik, 2019'da mezun olduktan sonra beldesine döndü.

Ailesinin yanında Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan Yılmazçelik, yeni tip koronavirüs salgını döneminde okuldan uzak kalan öğrencilerin resim yeteneğini geliştirdi.

Çocuklara, beldede atıl durumda bulunan tren garı bahçesinde kısıtlı imkanlarla resim yapmayı öğreten Yılmazçelik, öğrencilerin 2 yılda çizdiği 134 resmi, beldedeki parkta açtığı "Upuzun Bir Çocukluk İstiyorum, Tıpkı Raylar Gibi" adlı sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bununla da yetinmeyen Yılmazçelik, çocukları hayallerine kavuşturmak için Altınbaşak Derneği yöneticileri ile görüşerek 16 öğrencisinin Doğu Ekspresi ile Erzurum yolculuğu yapmalarını sağladı.

Erzincan Garı'ndan Doğu Ekspresi'ne binen öğrenciler, 4 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'daki tarihi yerleri gezdi, kentte konaklama imkanı buldu.

Tuğçe Yılmazçelik, AA muhabirine, 2 yıl süresince çocuklara tren garında gönüllü resim öğretmenliği yaptığını, çocukların çizdikleri resimlerle hayallerini gerçekleştirme umudu doğduğunu söyledi.

Tren garında çocukların, hiç binmeden tren yolculuğunu tuvale yansıttığını ifade eden Yılmazçelik, öğrencilerin trenle yolculuk hayalini gerçeğe dönüştürmekten duyduğu mutluluğu anlattı.

Erzincan Altınbaşak Beldesi Derneği Başkanı Şükrü Oğuzalp da çocukların hayallerini gerçekleştirmek için dernek yönetimi olarak harekete geçtiklerini belirtti.

Çocukluğunun bu beldede geçtiğini anlatan Oğuzalp, "Dernek olarak çocuklarımızın bu heveslerini yerine getirelim istedik. Tuğçe öğretmenle irtibata geçerek bir program oluşturduk." dedi.

Tren yolculuğu hayaldi gerçek oldu

Öğrencilerden Cenk Gülez de beldelerinden geçen trenlerin içerisindeki yolculara sürekli el salladıklarını belirterek, "Biz beldemizden geçen trene binmek istiyorduk. Bu nedenle trene binme hayalleri kuruyorduk. Öğretmenimizin bizlere verdiği destekle onların resimlerini çiziyorduk." ifadelerini kullandı.

Asya Göler ise iki yıldır resim çalışması yaptığını ve bugüne kadar hiç trene binmediklerini söyledi.

Hayallerinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu anlatan Göler, bu imkanı sağlayan Tuğçe Yılmazçelik ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.