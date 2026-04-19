Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital ortamda 3 bin 40 zararlı içeriğe müdahale etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internet ortamındaki 3 bin 40 zararlı içeriğin engellenmesi için kurumlarla iş birliği yapıyor. Sosyal Medya Çalışma Grubu, çocuklara yönelik olumsuz içerikleri takip ederek, gerekli önlemleri alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, internet ortamında çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 3 bin 40 zararlı içeriğin engellenmesi veya kaldırılması için kurumlarla iletişime geçildi.

Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği veya karşılaştığı olumsuz içerikler ve riskler yakından izleniyor.

Takip sürecinin ardından, internet ortamı ve sosyal medyada çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki, ihmal, istismar ve suç unsuru içeren içeriklere yönelik engelleme ve kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik de psikososyal destek sağlanıyor.

Kurumlarla iş birliği yapılıyor

Sosyal Medya Çalışma Grubu, bu süreçte adli mercilerin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile iş birliği yapıyor.

Çalışma Grubu tarafından, dijital ortam ve sosyal medyada aile ve toplum yapısını zedeleyen, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikler tespit ediliyor.

Bu içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı Kanun uyarınca erişimin engellenmesi için BTK'den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı.

Çalışma Grubu aracılığıyla yılın ilk 3 ayında 136, bugüne kadar toplam 3 bin 40 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Mantar toplamaya giden adam ormanlık alanda ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti: Ormanlık alanda ölü bulundu
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı

Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor