Çocukların Gözünü Kaybetmesine Neden Olan Torpil Fırından Alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta ateşlenen ve Alpaslan Y.'nin (2) sağ gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan torpilin, fırından alındığı ortaya çıktı. Alpaslan Y.'nin babası Evren Y., fırıncıdan şikayetçi olduğunu belirterek, "O fırını daha önce uyarmıştım. Beni ciddiye almadı. Şimdi yavrum gözünü kaybetti" dedi.

Olay, 10 Kasım'da saat 15.30 sıralarında, Huzur Mahallesi 39'uncu Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde oturan Alpaslan Y., sokakta oyun oynayan çocukların patlattığı torpilin sağ gözüne isabet etmesiyle yaralandı. Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Alpaslan Y.'ye, ilk müdahale yapıldı. Ardından ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Alpaslan Y.'nin, sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi. Alpaslan Y., buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı.

'OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE FIRINCIYA SATMASIN DİYE YALVARMIŞTIM'

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Satışı, av malzemeleri satan dükkanlar haricinde yasak olan ve ayrıca 18 yaşından küçüklere de satış yapmanın yasak olduğu torpilin ise mahallenin fırınından alındığı öğrenildi. Oğlunun artık göremeyeceğini söyleyen Evren Y., fırıncıyı daha önce uyardığını belirterek, "Yavrumun gözünü kaybetmesine neden olan torpili çocuklar fırından satın aldılar. Olaydan 1 hafta önce fırıncıya satmasın diye yalvarmıştım, 'Yanlış yapıyorsun' diyerek. Çocuklarımıza maytap, pat pat, mantar tabancası satıyor. Beni ciddiye almadı. Şimdi ise yavrum gözünü kaybetti. Fırıncı hala çalışıyor ve hiçbir gözaltı olmadı. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

'PARA UĞRUNA ÇOCUKLARIN HAYATIYLA OYNUYOR'

Fırıncının çocukların hayatıyla oynadığını söyleyen Alpaslan'ın amcası Z.Y. de "Mahallemizdeki fırın, çocukların zarar görebileceği bütün yasaklı maddeleri satıyor. Kanserojen maddeler satıyor. Biz kendisini sürekli uyarıyoruz. Herhangi bir kapatma veya başka bir durum olmadı. Hala çalışıyor. Çocuklar fırından gidip almışlar torpili ve patlatmışlar. Yeğenim o fırının sattığı torpil yüzünden sağ gözünden oldu. Para uğruna çocukların hayatlarıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.