Çocukların dijital ortamda korunmasına ilişkin toplantının sonuç bildirisi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği Ofisi ve UNICEF işbirliğinde 21-22 Nisan'da Ankara'da düzenlenen "Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı" toplantısının ortak sonuç bildirisi yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sonuç bildirisinde Bakanlar, heyet başkanları ve hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, özel sektör, akademi, sivil toplum ile çocuk temsilcilerinin bir araya geldiği toplantının, sektörler, ülkeler ve bölgeler arasında çok paydaşlı işbirliğini ilerletmek açısından kritik fırsat oluşturduğu belirtildi.

Dijital ortam ve teknolojilerin, öğrenme, katılım ve gelişim açısından daha önce görülmemiş fırsatlar sunduğu vurgulanan bildiride, dijital ortamın aynı zamanda çocukları yıkıcı ve uzun süreli sonuçları olan çeşitli şiddet ve zarar biçimlerine maruz bıraktığı ifade edildi.

Bunlar arasında "çevrim içi cinsel sömürü ve istismar, "şiddet içerikli ve cinsel içeriklere maruz kalma, siber zorbalık, intihar ve kendine zarar vermenin teşvik edilmesi, radikalleşme ve nefret söylemi, sahte haberler, insan ticareti ve kaçakçılık, suç örgütlerine, silahlı gruplara veya şiddet yanlısı aşırılıkçı gruplara devşirilme, mahremiyet ihlalleri, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı"nın yer aldığı belirtilen bildiriye, şöyle devam edildi:

"Çocukların çevrim içi ortamda karşı karşıya olduğu tehditler hem ölçek hem de karmaşıklık bakımından artmaktadır, ancak sorunun gerçek boyutu hala tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yapay zeka alanında yaşanan hızlı ilerleme, çocuklara yönelik çevrim içi zararları yeniden şekillendirmektedir.

Küresel düzeyde çocuklar, birden fazla platforma yayılan ve çevrim içi ve çevrim dışı alanlar arasında geçiş gösterebilen, birbiriyle bağlantılı şiddet biçimlerine maruz kalabilmektedir. Ayrıca çocuklara karşı işlenen çevrim içi suçların büyük çoğunluğu bildirilmemekte, mağdurlar ve şiddete maruz kalanlar ise tespit edilememekte, ihtiyaç duydukları desteğe ulaşamamaktadırlar."

"Bugüne kadarki çabalar, ihtiyaç duyulan sonuçları ortaya koyamamıştır"

Sonuç bildirisinde, çocuklar ve gençlerin, verilecek yanıtın merkezine yerleştirilmesi gerektiği ifade edilerek, toplantı kapsamında sundukları güçlü katkı dikkate alındığında çocuklar ve gençlerin dijital yaşamlarını etkileyen kararlara anlamlı biçimde dahil edilmesinin gerektiği vurgulandı.

Bu çok boyutlu alanı ele almak için küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde, yasal ve yargısal adımların atıldığı ve çocukların dijital deneyimlerini şekillendirmede kritik rol oynayan dijital hizmet sağlayıcıların ve suç faillerinin hesap verebilirliğinin güçlendirildiği aktarılan bildiride, "Ancak bugüne kadarki çabalar, ihtiyaç duyulan sonuçları ortaya koyamamıştır. Atılan adımlar, dijital ortamdaki hızlı değişimlerin ve çocukların bu ortama erişimindeki dönüşümün gerisinde kalmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, çocukların dijital dünyada korunması için yaş sınırını bir araç olarak kullanmanın, dünyanın çeşitli ülkelerince değerlendirildiğine işaret edilerek, bu çabaların, zararlı tasarım özelliklerini ele almayı da içeren, çocukların gelişimini, güvenliğini ve esenliğini önceleyen, kapsamlı ve hak temelli önlemler paketiyle tamamlanması gerektiği belirtildi.

Çocukların dijital ortamdaki haklarının korunmasını güçlendirecek somut ve uygulanabilir adımların acilen ortaya konulması gerektiğine dikkati çekilen bildiride, "Bu bağlamda, mevzuat, politika ve uygulama arasında köprü kuran, etkin eş güdüme dayalı ve çocuk merkezli yaklaşımların güvence altına alınması hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, bu amaçla her devlet, özel sektör, teknoloji şirketleri, meslek uzmanları, sivil toplum, topluluklar, aileler, bakım verenler, çocuklar ile gençlerin birlikte hareket etmesi ve çalışma, çaba, işbirliği ve eş güdümün sürdürülmesi gerektiği belirtilen alanlara ilişkin şöyle sıralandı:

"Çocuklara yönelik tüm çevrim içi şiddet, istismar, sömürü ve suç biçimlerini ele alan, dijital hizmet sağlayıcıların platform ve hizmetlerini çocuklar için güvenli hale getirmelerine uygun önlemleri de içeren, daha güçlü hak temelli yasal çerçeveler.

Dijital hizmet sağlayıcıların, çocukların güvenliğinin ve mahremiyetinin tasarım ve varsayılan ayarlar yoluyla gözetilmesini sağlamak üzere güçlü ve önlemler uygulamasını zorunlu kılmayı da içeren, etkili sektör yönetişimi. Buna ek olarak, teknoloji şirketleri çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırabilecek dijital araçlar geliştirmeye ve paylaşmaya teşvik edilmelidir.

Aileleri, okulları ve çocuk koruma hizmetlerini destekleyecek entegre çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesi, çevrim içi şiddet mağduru çocukların ve şiddete ve zararlı içeriklere maruz kalanların entegre, çocuk dostu destek hizmetlerine, şikayet ve bildirim mekanizmalarına ve adalete hızlı ve etkili şekilde erişiminin sağlanması.

Çocukların çevrim içi güvenlik becerilerini güçlendiren, eleştirel düşünmeyi ve sorumlu dijital katılımı teşvik eden, aynı zamanda ebeveynlerin, bakım verenlerin, eğitimcilerin ve diğer meslek uzmanlarının kapasitesini geliştiren, genişletilmiş dijital okuryazarlık ve farkındalık artırma çalışmaları.

Çocukların çözümün bir parçası olarak dahil edilmesi; güvenli, kapsayıcı ve çocukların gelişen kapasitelerine saygılı katılım yolları sunularak, dijital yaşamlarını etkileyen kararlara anlamlı katılımlarının sağlanması.

Özellikle kolluk kuvvetleri, adalet sektörleri ve mağdur desteği bağlamında, bilgi paylaşımını, akranlar arası etkileşim ve eğitimi de içeren uluslararası işbirliği."

Bildiride, ayrıca, "Çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı riskler gerçektir, ancak değişim yönündeki ivme de gerçektir. Bu yuvarlak masa toplantısı, tepkisel önlemlerden önleyici, hak temelli eyleme kararlılıkla geçilmesi ve dijital ortamın her çocuk için güvenli ve yararlı hale getirilmesi yönünde ivme yaratma yolunda çok taraflı önemli bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.