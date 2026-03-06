Haberler

MHP'li Karakoç'tan 18 Yaş Altına Dövme ve Piercing Yapanlara "Kasten Yaralama" Düzenlemesi Teklifi

Güncelleme:
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, 18 yaş altındaki çocuklara dövme, piercing ve estetik işlemler yaptıranlara hapis cezası verilmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumayı hedefliyor.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, 18 yaşından küçük çocukların bedenlerinde kalıcı değişiklik oluşturan dövme, piercing ve çeşitli estetik işlemleri gerçekleştiren kişilerin eylemlerinin kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilmesini öngören kanun teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre, çocuklara tıbbi zorunluluk bulunmaksızın veya yasal temsilcisinin açıkladığı yazılı rızası ve işlem anında yasal temsilcinin bizzat hazır bulunması olmaksızın; vücutta kalıcı iz bırakacak, deri altına boya zerk edilmesi veya benzeri yöntemlerle yapılan dövme, piercing ve her türlü botoks, dolgu gibi estetik müdahalede bulunan kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişim süreçleri dikkate alındığında, vücut bütünlüğünde kalıcı sonuç doğuran müdahaleler bakımından özel korunmaya ihtiyaç duydukları tartışmasızdır. Dövme, piercing, botoks, dolgu ve her türlü estetik müdahale, deri altına boya enjekte edilmesi veya vücut dokusunun delinmesi suretiyle gerçekleştirilen, kalıcı iz bırakan ve geri dönüşü güç nitelikteki işlemlerdir. Çocukların gelişim süreçlerinde verdikleri geçici iradeye dayalı kararlar, ilerleyen yaşlarda telafisi zor durumlara, bu durumların yarattığı psikolojik sorunlara ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Ayrıca bu tür kalıcı müdahaleler, çocukların ileride icra etmek isteyebilecekleri askeri personel, emniyet mensubu, istihbarat uzmanı gibi belirli meslek gruplarına girişlerinde engel teşkil ederek yetişkinlik dönemlerinde hak kaybı yaşamalarına neden olmaktadır."

Mevzuatta çocukların vücut bütünlüğüne yönelik söz konusu müdahaleler açıkça ve özel bir yaptırıma bağlanmamıştır. Bu Kanun Teklifi ile çocuğun üstün yararı merkeze alınmakta, vücut dokunulmazlığına yönelik müdahalelerin sınırları netleştirilmekte, yasal temsilcinin rızası ve bizzat katılımı şart koşularak denetim mekanizması güçlendirilmekte, ticari ve mesleki faaliyet kapsamında işlenen füller bakımından caydırıcılık artırılarak kamu sağlığı güvence altına alınmaktadır."

Kaynak: ANKA
