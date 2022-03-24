Çocuklara diş sağlığı anlatıldı

MALATYA (Bültenler) - Bent Ortaokulu'nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, yaşadığımız dünyanın biz insanlar tarafından her geçen gün daha da kirletildiğini, canlıların yaşam alanlarının kısıtlandığını vurguladı. Özellikle çocuklarımıza temel sağlık, hijyen konularında gerekli hassasiyeti göstermemiz gerektiğini ifade eden Batar, " Bugün burada Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz ve Diş Fakültesi'nde okuyan geleceğin doktorları ile birlikte çocuklarımıza diş temizliği ve bakımı konusunda bir bilinçlendirme çalışması yapmak istedik" dedi.

Kent Konseyi olarak kentte yaşayan ve kentte hizmet üreten her kesim ile işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Batar, kentin sürdürülebilir geleceği için ve çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi Sümeyya Andiç, diş sağlığı ve bakımı konusunda sadece çocuklara değil aynı zamanda yetişkinlere de gerekli eğitimin verilmesinin önemli olduğunu söyleyerek, " Toplum olarak bu konuda çok bilinçli değiliz. Diş sağlığı konusunda her yaş grubuna göre bilinçlendirme çalışmalarının yapılması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Diş Fakültesi öğrencileri diş bakımı, diş sağlığı, diş fırçalama teknikleri,zararlı ve yararlı yiyecekler hakkında öğrencilere bilgiler verdiler. Bilinçlendirme çalışması sonrası öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

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