Çocuklar Yenişehir'de hayallerindeki çevreyi çizdi - Haberler

Türkiye'nin en prestijli çocuk resim yarışmaları arasında gösterilen Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması bu yıl "Hayalimdeki Çevre" temasıyla yapıldı. Dünyaca ünlü Mersinli ressam Ahmet Yeşil'in adını taşıyan ve Yeşil'in de jüri başkanı olarak bizzat yer aldığı yarışma yoğun ilgi gördü. 6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde300'ün üzerinde çocuk yarışmaya katıldı. Çocuklar, Dünyaca ünlü Mersinli ressam Ahmet Yeşil ile de tanışma fırsatı yakaladı.

20. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması, Yenişehir Belediyesinin renkli etkinlikleriyle şenlik havasında geçti. Çocuklar resim çizdi, interaktif tiyatro oyunu izledi ve yaşıtlarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Yarışmaya başvuran çocuklar resimlerini yarışma günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde hep birlikte çizdi. Yarışmada çocukların kullanacağı tüm malzemeler de Yenişehir Belediyesi tarafından temin edildi. Kendilerine verilen süre içerisinde hayallerindeki çevrenin resmini çizen çocukların resimleri ise jüri üyeleri; Ahmet Yeşil, Veli Mert, Aynur Sakuçoğlu, Dönay Öniş ve İbrahim Tokaslan tarafından değerlendirildi. 3 farklı kategoride dereceye giren çocuklar tablet ödüllerini Ahmet Yeşil'in elinden aldı.Yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik eden Ahmet Yeşil, desteklerinden dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e ve jüri üyelerine teşekkür etti.

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