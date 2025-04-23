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Çocuklar, 'Küçük Eller, Büyük Ritimler' Konserinde Bateriyle Büyüledi

Çocuklar, 'Küçük Eller, Büyük Ritimler' Konserinde Bateriyle Büyüledi
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Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında CSO Ada Ankara Mavi Salon'da 'Küçük Eller, Büyük Ritimler' konseri düzenledi. Farklı yaş gruplarından çocukların bateri performansı sergilediği konserde, klasik müzikten film müziklerine kadar geniş bir repertuvar yer aldı.

Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Eller, Büyük Ritimler" konseri verdi.

CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşen konserde, farklı yaş gruplarından çocuklar, bateri performansı gerçekleştirdi.

Çocukların enstrüman becerilerini geliştirmesinin ötesinde, sanatsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, klasik müzikten film müziklerine, halk ezgilerinden modern eserlere uzanan geniş bir repertuvarı bateriyle yorumladı.

Orkestra, "Rasputin", "Ne Na Na Na" ve "Sude" gibi sevilen şarkıları ritim çalışmaları eşliğinde seslendirdi.

Seyirciler, konser boyunca alkışla ritim tutarak çocuklara eşlik etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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