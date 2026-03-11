Haberler

Çocuklar, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları Rami Kütüphanesi'nde öğrenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rami Kütüphanesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında çocuklara yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Rami Kütüphanesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında çocuklara yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Türk Dünyasından Masallar: Çanakkale'de Kadın Kahramanlar" başlıklı program, 14 Mart'ta 15.30-16.30 saatleri arasında Salon 172'de gerçekleştirilecek.

Aydemir Gültekin ve Elif Furkan Atalay, 6-12 yaş grubuna özel etkinlikte, Çanakkale Savaşlarında cesaret, fedakarlık ve dirayetleriyle tarihe iz bırakan kadın kahramanların hikayelerini anlatacak.

Çanakkale cephesinde yaşanan kahramanlıkların, çocukların hayal dünyasına hitap eden bir anlatım diliyle aktarılacağı etkinlikle, çocukların tarih bilincine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!