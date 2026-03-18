Haberler

Şanlıurfa'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 13 yaşındaki çocuk sürücünün kontrolündeki otomobilin çarptığı iki yaya yaralandı. Kazada A.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

A.M.A'nın kullandığı 26 FU 126 plakalı otomobil, kırsal Bakışlar Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki A.A. (54) ve O.A'ya (18) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan A.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

