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Çocuk İstismarı İçin Ortak Operasyonda 435 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayland, Malezya ve Hong Kong'da düzenlenen ortak operasyonda çocuk istismarı görüntülerine yönelik 435 kişi gözaltına alındı. Operasyonda en çok kişi Güney Kore'de yakalandı.

Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayland, Malezya ve Hong Kong'da düzenlenen ortak operasyonda kolluk kuvvetleri, çocuk istismarı görüntülerine yönelik suçlardan 435 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Soruşturma Ofisinden (NOI) yapılan açıklamada, Singapur'un girişimiyle şubat ve mart aylarında, çocuk istismarı içeren görüntülere karşı, iki ülke ile Japonya, Tayland, Malezya ve Hong Kong polisinin de katıldığı ortak bir operasyon yürütüldüğü bildirildi.

Güney Kore polisi, operasyonun gerçekleştirildiği Hong Kong ve söz konusu ülkelerde toplam 435 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonda en çok kişinin yakalandığı ülkenin 374 şüpheli ile Güney Kore olduğu kaydedilirken, zanlıların 258'inin çocuk istismarı içeren görüntüleri elinde bulundurduğu, 74'ünün bu içerikleri ürettiği, 42'sinin ise dağıtımını yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore'de yakalanan 374 şüpheliden 213'ünün 20 yaşından küçük olduğu belirtildi.

NOI yetkilileri, çocuklarda geri döndürülemez hasar bırakan bu suçların dijital çağda ülke sınırlarını aştığını hatırlatarak, uluslararası müdahalenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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