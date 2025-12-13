Hastane duvarları çocuk hastalara moral için masal kahramanlarıyla süslendi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Kliniği'nin dış duvarları, güzel sanatlar kulübü öğrencileri tarafından çocuk hastalara moral vermek için masal kahramanları, doğa figürleri, su altı manzaraları ve sevimli hayvanlarla süslendi.

Klinikten yapılan açıklamaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Güzel Sanatlar Kulübü öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri "Beyaz Önlükler Renkli Duvarlar" projesinin ikinci etkinliğini bu yıl çocuk acil binasında gerçekleştirdi.

"Sanat iyileştirir" mottosuyla iki gün süren etkinlikte geniş bir öğrenci grubunun katılımıyla pediatri binasının dış duvarları, masal kahramanları, doğa figürleri, su altı manzaraları ve sevimli hayvanlarla renklendirildi.

Çocukların kaygılarını azaltmayı amaçlayan çizimler, terapi edici renk kullanımı, pozitif temalar ve çocukların hayal dünyasına hitap eden karakterlerle özenle tasarlandı. Hastane ortamının yarattığı stresin azaltılması hedeflenirken aynı zamanda çocukların tedavi sürecine psikolojik olarak daha güçlü devam edebilmeleri amaçlandı.

Çalışma, kulüp başkanı Hatice İkra Bahsi, başkan yardımcısı Ali Gök ve organizasyon departmanı başkanı Rojin Akıncı koordinasyonunda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Uzm. Dr. Elif Kılıç Könte'nin desteğiyle yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çalışmanın hem çocuklar hem de öğrenciler için büyük anlam taşıdığını, çocukların sağlığı için çalıştıklarını, aynı zamanda geleceğin iyi hekimlerini yetiştirmek için büyük özveri gösterdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin heyecanı ve motivasyonunun kendilerine umut verdiğini belirten Kasapçopur, "Hastalarımızın acılarını unuturcasına duvarlara bakarken gülümsemesi ise paha biçilemez. Hem hastalarımızın motivasyonu hem de gelecekteki iyi hekim olma misyonunu adım adım gerçekleştirmeye başlayan tüm gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu soğuk duvarlara hayat verilmesini sağlayan isimlerden biri de çocukluğunda burada tedavisini yaptığımız Doğukan Şimşek. Sevgili Doğukan tedavi gördüğü yuvayı unutmadı, büyük bir fedakarlıkla tüm boyaları temin edip, projenin tamamlamasına önemli bir katkı sundu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Boyama süreci boyunca pediatri servisinde bulunan çocuklar da etkinliğe katılarak hem eğlendi hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı. Aileler, renklenen duvarların çocukların moraline olumlu etki edeceğini belirtirken, sağlık çalışanları da yeni atmosferin iyileşme sürecine destek sağlayacağını dile getirdi.