Çocuk Arkadaşının Şakasında Yangın Kurbanı Oldu

Çocuk Arkadaşının Şakasında Yangın Kurbanı Oldu
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde, bir çocuk arkadaşının şaka yapmak amacıyla üzerine kolonya döküp ateşe vermesi sonucu yanık tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olay, markette meydana geldi ve çocuk ağır yaralandı.

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde arkadaşı şaka yapmak için Emir Ahmet Ünal'ın (11) sol bacağına kolonya döküp ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Ünal'a arkadaşının dayısı üzerine kova ile su döküp müdahale etti. Sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluşan Ünal, hastanede tedaviye alındı.

Olay, 13 Haziran saat 08.00 sıralarında Aşkale ilçesindeki bir markette meydana geldi. Emir Ahmet Ünal, sabah saatlerinde arkadaşının bulunduğu markete gitti. Burada, aldığı içeceği içerken arkadaşı tarafından sol bacağına kolonya döküldü. İddiaya göre, çocuk daha sonra çakmakla kolonyayı ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Emir, panikle marketin bodrum katına koştu. Emir Ahmet Ünal, burada kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede tüm vücuduna yayıldı. Bu sırada markette bulunan çocuğun dayısı, Emir'in üzerine kova ile su dökerek alevleri söndürdü.

'SU DİYE BAĞIRDIM'

Sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluşan Emir Ahmet Ünal, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Ünal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah saatlerinde arkadaşımla markete girdik. Ben içecek alıp içerken, arkadaşım 'Ayağına kolonya döktüm' dedi. Dönüp baktığımda yandığımı fark ettim. Kıyafetlerim tutuşunca bir anda alevlerin içinde kaldım. Marketin bodrum katına gidip kendimi karton kutuların üzerine atarak söndürmeye çalıştım ama başaramadım. Alevleri ellerimle söndürmeye çalışırken bu kez ellerimi de yaktım. 'Su' diye bağırdım. Beni yakan arkadaşımın dayısı gelip üzerime kova ile su dökerek müdahale etti. Ambulansla hastaneye getirildim. 20 gündür hastanedeyim. Bir an önce iyileşip hastaneden çıkmak istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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