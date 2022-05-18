Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı - Haberler

Kale Mahallesindeki 2,5 yaşındaki çocuğun darbedildiği ev

Mahallelinin kapıya yazdığı not

Kırılmış camdan gözüken evin içi

2,5 yaşındaki çocuğun ipe asılı çorapları

Mahalle sakini Sezai Karadağ'ın konuşması

Mahalle sakini Gökhan Demirci'nin konuşması Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi'nde ikamet eden ve 6 ay önce eşinin evden kaçtığı öğrenilen O.G. dün akşam 2,5 yaşındaki oğlu K.D'yi dövdü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Eşi tarafından bir süre önce terk edildiği öğrenilen O.G.'nin yaşadığı Kale Mahellesi sakinleri, zanlıyla ilgili tanıklıklarını anlattı.