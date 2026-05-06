Ezilmekten kurtarılan Hamza, kahramanıyla buluştu

Yusuf YILDIZ/ADANA, -ADANA'nın Yüreğir ilçesinde Hamza Karaca (10), terliğini almak için altına girdiği park halindeki hafif ticari aracın hareket ettiğini görüp, kendisini ayaklarından tutarak çekip ezilmekten kurtaran Bahtiyar Ete (28) ile bir araya geldi.

Olay, 2 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Hamza Karaca, düşen terliğini almak için park halindeki hafif ticari aracın altına girdi. Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen Karaca'yı fark etmeyen sürücü, hareket etti. O sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini görünce hızlıca atlayıp Hamza Karaca'yı ayaklarından tutarak çekti. Saniyelerle çocuğu aracın altından çeken Ete, olası facianın da önüne geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Karaca yara almadan kurtuldu.

'HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Bahtiyar Ete, yaşananları anlatırken, "Yolda ilerlerken, bir çocuğun terliğinin aracın altına kaçtığını gördüm. Çocuk terliği almak üzereyken, araç sürücüsünden biraz ileri gitmesini istedik. Ancak çocuk seslendiğimizi duymadı. Aracın altına girerek terliği almaya çalıştığı sırada araç hareket etti. O anda müdahale ederek çocuğu son anda aracın altından kurtardım. Eğer kurtarmasaydım hayatını kaybedebilirdi. Aynı durum tekrar yaşansa gene aynısını yapardım. Çocuğu tanımıyorum; kurtardıktan sonra yaşadığı şok nedeniyle hızla olay yerinden uzaklaştı" dedi.

Olayın ardından çocuğa ulaşan Ete, kısa süre sonra Hamza Karaca ile yeniden bir araya geldi. Yaşadığı korkunun etkisini üzerinden atmaya çalışan Hamza, Ete'yi görür görmez sarılarak teşekkür etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Hamza Karaca, Bahtiyar Ete'nin elini öptü, çevrede bulunanların da bu anlara tanıklık etti. Büyük bir faciayı önleyen Ete ile Karaca, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı