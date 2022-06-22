Çocuğa taciz şüphelisine linç girişimini, polis havaya ateş açıp önledi

BURSA'da, S.K.'yi (15) mesaj göndererek taciz ettiği öne sürülen M.K. (30), kız çocuğunun ailesi ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polis, şüpheliyi kalabalığın elinden havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak aldı. Gözaltına alınan M.K., polis koridoruyla ekip otosuna bindirildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K., daha önce sahibi olduğu konfeksiyon atölyesinde çalışan ve aynı mahallede oturan S.K. isimli kız çocuğunu cep telefonundan mesajla taciz etti. S.K.'nin durumu anlatması üzerine öfkelenen aile, çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla M.K.'nin evine gitti. Şüphelinin gelenleri görerek kaçmak istemesi üzerine arbede çıktı. Toplanan mahalleli de olaya dahil olarak linç girişiminde bulundu. Kalabalıktan kaçarak evine saklanan M.K., polis ekiplerine bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi.