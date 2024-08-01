Çobandede Mini Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti Yeniden Hizmete Açılmak İstiyor

Göç yolu üzerindeki Adana'da, kuşların tedavisinin yanı sıra barınma ve korunması amacıyla açılan ancak zaman içinde atıl duruma gelen "Çobandede Mini Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti"nin yeniden amacına uygun hale getirilmesi isteniyor.

Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya göçen kuşların 3 rotasından 2'sinin geçtiği Çukurova Deltası, flamingodan turnaya, alaca yalıçapkınından sumruya kadar çok sayıda kuş türünün uğrak noktası arasında bulunuyor.

Göçmen kuşlar için önemli bir uğrak yeri olan deltada, yaralı hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonun yanı sıra yaban hayatının tanıtımı amacıyla merkez Çukurova ilçesinde "Çobandede Mini Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti" oluşturulması için 2013 yılında çalışmalar başladı.

Bu kapsamda başlayan içerisinde hayvanların tedavisinin yapılacağı kliniğin de yer aldığı çalışmalar 2015'te tamamlanarak "Çobandede Mini Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti" açıldı.

O dönemde çok sayıda yaralı kuşun, sahipsiz kedi ve köpeğin tedavisinin yapıldığı merkez, kentin yanı sıra çevre illerden de gelenlerin uğrak noktası oldu.

Yaban hayatının tanıtımı, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik öğrencilere yönelik programlara da ev sahipliği yapan alan, hafta sonu ailesiyle hem piknik yapmak hem de buradaki hayvanları görmek için gelenlerle de çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki "Çobandede Mini Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti" kuş gribi nedeniyle 2020 yılında kapatıldı.

Bir dönem çok sayıda kuşun tedavi ve rehabilitasyonunun gerçekleştirildiği merkez, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne bağlandı.

Bölgede geçen yıl da Büyükşehir Belediyesince Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kısırlaştırma Merkezi açıldı.

Bir zamanlar kuş cıvıltılarının eksik olmadığı alan, zamanla atıl duruma gelerek adeta sessizliğe büründü.

Çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri, özellikle hafta sonları şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri haline gelen alanın yeniden "Çobandede Mini Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti" olarak hizmet vermesini istiyor.

"Adana'ya ayrı bir renk katıyordu"

Alanın hizmete açıldığı döneme şahitlik eden Yasin Köse, Çobandede Mini Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti'nin bulunduğu alanın çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını ve o günlere özlem duyduğunu belirtti.

Köse, merkezin, yaralı hayvanların tedavisini yapmak ve yaban hayatını tanıtmak amacıyla kurulduğuna işaret ederek, "Mezbaha ve kısırlaştırma merkezi olarak kullanılmasının bana göre hiçbir anlamı yok. Buranın tekrar eski haline getirilmesiyle ilgili talebimiz vardır. Çobandede Kuş Cenneti, Adana'ya ayrı bir renk katıyordu. Tekrar inşallah eski rengini görürüz." dedi.

Bölgede 10 yıldır kafe işletmeciliği yapan Metin Göksu da alanın yeniden eski günlerine gelmesini istediğini belirtti.

Kuş cennetinin o dönemlerde görülmeye değer bir yer olduğunu anlatan Göksu, "Kuş cennetinin açılması tabii ki hoş olur. Belediye Başkanı'mızın bu konu üstünde daha hassas durması gerektiğini düşünüyorum. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı için ayna konumunda bir yer. Bu konuda bir şey yapılmasını bir esnaf olarak bekliyorum." diye konuştu.

"Temiz olmadığı için gelmek istemiyoruz"

Yaklaşık 7 yıl önce kuş cennetinin bulunduğu alana ailesiyle pikniğe geldiğini söyleyen 49 yaşındaki Sabriye Yaldırak, buraya artık eskisi kadar sık uğramadıklarını anlattı.

Torunlarının burayı çok sevdiğini ama kapandıktan sonra çok üzüldüğünü belirten Yaldırak, şunları kaydetti:

"Kuş cenneti şimdi eskisi gibi düzenli değil. Biz gelmesek de torunlarımızın gelmesini çok isteriz ama eskisi gibi değil. Düzelmesini istiyoruz. Düzensiz olduğu, temiz olmadığı için gelmek istemiyoruz. Önceden çocuklarımla geliyordum. Çocuklarım ufaktı, eşim bizi getiriyordu seviniyordum. Şimdi hiç gelmek istemiyorum. İnsanoğlu gelecek, temiz görecek, insanın içi açılacak, torunları gelip görecek. Temiz olsaydı, önem verselerdi, önceki gibi olsaydı her ay gelirdik. 5 yıldır gelmiyoruz."