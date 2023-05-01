Çoban yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı, 5 inek öldü
Güncel Haberler
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çoban Muhammet Polat ağır yaralandı, 5 inek öldü. Polat, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde bulunduğu bölgeye yıldırım düşen çoban Muhammet Polat (30) ağır yaralanırken, 5 inek öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Sığınak Mahallesi Kalemli mezrasında meydana geldi. Muhammet Polat'ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda 5 inek ölürken, Polat ağır yaralandı. Yakınlarının fark edip, haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne götürülen Polat, buradaki müdahalesinin ardından Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polat'ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)