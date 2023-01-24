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Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü

Güncel Haberler

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşı ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sabah saatlerinde Eleşkirt ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde korkunç bir olay meydana geldi.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Afganistan uyruklu çoban; tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinden kareler:

Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü

Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü

Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Jandarma 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Hakan Soyadi:

Kim vurdu sarı çizmeli memmed ağa arasınlar da bulsunlar bakalım çoktan sınırdan güle oynaya kaçmıştır herkesin başına gelebilir yazık millete

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Kemal Öztürk:

Ülke mülteci kampi oldu

Cevap Yaz 7 83 Yayından Kaldır
Güray Dilli :

Seçimlerde oyum , sığınmacıları geri gönderecek partiye..

Cevap Yaz 19 110 Yayından Kaldır
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