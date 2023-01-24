Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşı ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.
Bu sabah saatlerinde Eleşkirt ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde korkunç bir olay meydana geldi.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI
Afganistan uyruklu çoban; tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yerinden kareler: