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Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışmanı Wang, 15-17 Temmuz'da Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışmanı Wang, 15-17 Temmuz'da Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek
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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Wang Huning, 15-17 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Kore'ye iyi niyet ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret, Kore İşçi Partisi ve Kuzey Kore hükümetinin daveti üzerine yapılacak.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Wang Huning, 15-17 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Kore'yi ziyaret edecek.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı olan Wang'ın, iyi niyet ziyareti sırasında parti ve hükümet heyetine başkanlık edeceğini belirtti.

Açıklamaya göre ziyaret, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi ve Kuzey Kore hükümetinin daveti üzerine gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua
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