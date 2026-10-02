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CJPME, Kanada'nın siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eşitleyen belgeye tepki gösterdi

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CJPME, Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığınca yayımlanan ve siyonizm karşıtlığını antisemitizmin bir biçimi olarak tanımlayan belgeye tepki gösterdi. Dernek, belgenin geri çekilmesini ve bu yaklaşımın meşru siyasi söylemi hedef aldığını savundu.

Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar (CJPME) derneği, Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığınca yayımlanan ve siyonizm karşıtlığını antisemitizmin bir biçimi olarak tanımlayan belgeye tepki göstererek, söz konusu yaklaşımın meşru siyasi söylemi hedef aldığını ve belgenin geri çekilmesi gerektiğini savundu.

CJPME, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, Kanada hükümetinin siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmi birbirine eşitlemesinin "tehlikeli" olduğunu ifade etti.

Kanada hükümetinin antisemitizmin tanımlanmasında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen kriterlerin esas alınmasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, hükümete bu belgenin geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada CJPME'nin, IHRA kriterlerinin İsrail ve siyonizmi eleştiren söylemleri fiilen hedef aldığı konusunda yıllardır uyarılarda bulunduğu hatırlatılarak, hükümetin bu tutumunun Filistinlilerin insan haklarını destekleyen söylem ve eylemlerin sansürlenmesi yönünde tehlikeli bir eğilim sergilediği vurgulandı.

Bu durumun, İsrail'in Filistin halkına karşı tırmanan suçlarına dair tartışmaları susturmak amacıyla siyonizm karşıtlığının antisemitizmle eşdeğer tutulması için baskı yapan İsrail yanlısı lobi gruplarının arzuladığı bir sonuç olduğu belirtilen açıklamada, "Açıkça belirtmek gerekirse Siyonizm, İsrail devletinin kuruluşunun arkasındaki siyasi ideolojidir. Kökeni sömürgeciliğe dayanan tüm milliyetçi ideolojiler gibi, siyonizm de masum veya zararsız bir ideoloji değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, siyonizmin gerek siyonist güçlerin tarihi Filistin topraklarında gerçekleştirdiği planlı ve kitlesel etnik temizlik, gerekse işgal altındaki bölgelerde süregelen şiddet nedeniyle Filistinlilere yönelik mülksüzleştirme ve baskı olarak yansıtıldığı ifade edilerek, bunun Filistin halkının tamamına baskı uygulayan ve tahakküm kuran bir ideoloji olduğu belirtildi.

Siyonizm karşıtlığının; hem tarihi hem de güncel somut adaletsizliklere karşı geliştirilen meşru bir siyasi, felsefi ve akademik ifade biçimi olduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, siyonizm karşıtlığını antisemitik olarak tanımlayarak bizzat Filistinlilere yönelik sistemik ırkçılık yapmakta ve apartheid ile soykırım hakkındaki meşru tartışmaları susturmaya çalışmaktadır. Bu durum, siyasi baskı ortamını sürdürmekte ve Kanadalıların acil insan hakları meseleleriyle ilgilenme kapasitesini zayıflatmaktadır. Bu, kamu güvenliğinin tam tersidir."

Kaynak: AA
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