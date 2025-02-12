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Cizre Devlet Hastanesi'nde İlk V-NOTES Ameliyatı Gerçekleşti

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Şırnak'ta Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde, V-NOTES tekniğiyle kapalı rahim sarkması ameliyatı yapıldı. Ameliyatla sağlığına kavuşan Fecra Butnar, hastaneden memnuniyetle ayrıldığını belirtti.

Şırnak'ta Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde ilk kez V-NOTES tekniğiyle kapalı yöntem rahim sarkması ameliyatı yapıldı.

Cizre ilçesinde ikamet eden Fecra Butnar (45) rahatsızlığı nedeniyle Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan muayenede rahminin dışa sarktığı belirlenen Butnar'ın Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlhan Bayar tarafından hastanede ilk kez uygulanan V-NOTES tekniğiyle kapalı yöntemle ameliyatı yapıldı.

Butnar, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Daha önce başka illere de gittim ama çare bulamadım. Burada gerçekleştirilen ameliyatla sağlığıma kavuştum. Allah razı olsun hepsinden. Çok memnunum ve rahatım şu anda." dedi.

Dr. Bayar da bu yöntemle hastaların ameliyat sonrası günlük yaşamlarına daha çabuk döndüklerini belirterek, "Türkiye'de son yıllarda sadece sayılı merkezde yapılabilen bu yöntemi hastanemizde ilk kez rahim, tüp ve yumurtalık alma ameliyatı ile gerçekleştirdik. Bu yöntem sayesinde hastalarımız ameliyat sonrasında daha az ağrı duymakta ve kısa sürede taburcu olup günlük yaşamlarına dönebilmektedirler. Hastamızda başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu işlem ile hastanemize bu ve benzeri şikayetlerle başvuran hastalarımızın artık bir üst basamak hastanelere gitmelerine gerek kalmayacağı için mutluluk duymaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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