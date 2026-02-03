Haberler

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan operasyonda, çekicinin dorsesinde 142 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir çekicinin dorsesine gizlenmiş 142 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta H.B. ve H.Y'nin bulunduğu çekici aracında yapılan aramada 280 paket halinde 142 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda H.B, H.Y, M.U.A. ve T.D'nin gözaltına alındığı ifade edilerek H.B. ve H.Y'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklama, M.U.A. ve T.D'nin ise adli kontrol talebiyle Cizre Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cizre Sulh Ceza Hakimliğince 3 Şubat tarihinde şüpheliler H.B. ve H.Y. hakkında tutuklama, diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
