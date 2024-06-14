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Cizre'de uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 gözaltı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 876 gram metamfetamin, 7 tabanca, 14 şarjör, 25 silah namlusu ve 25 namlu kapağı bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinden ekipler, sentetik uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 876 gram metamfetamin, 7 tabanca, 14 şarjör, 25 silah namlusu ve 25 namlu kapağı ele geçirildi, S.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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