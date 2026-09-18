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Cizre'de uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

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Cizre'de uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kiriş İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla barış, kardeşlik ve umut mesajları içeren uçurtmalar uçuruldu.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, Cizre Kızılay Şubesi gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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