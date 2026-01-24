Cizre'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir tır alev aldı. Sürücünün acil çağrı merkezine bildirdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emin C. idaresindeki 33 DFD 11 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolu Katran köyü mevkisinde seyir halinde alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel