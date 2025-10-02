Haberler

Cizre'de TIR Devrildi: 2 Yaralı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uluslararası İpekyolu üzerinde bir buğday yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Cizre'ye yaklaşık 30 kilometre mesafede meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR'ın damperindeki buğdayın büyük bölümü yola saçıldı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ /ŞIRNAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
