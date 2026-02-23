Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Sur Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Bilal E. hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganın polise teslim olduğu bildirildi.
Sur Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Bilal E., ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Bilal E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Saldırganın olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abidin Yel