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Cizre'de sağanak cadde ve sokakları doldurdu, belediye tahliyeye başladı

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Cizre'de sağanak cadde ve sokakları doldurdu, belediye tahliyeye başladı
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Cizre'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından bazı cadde ve sokakları suyla doldurdu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkisini gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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