Cizre'de ilk ve ortaokul öğrencileri yıl sonu şenliğinde buluştu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yakacık İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu şenliğinde öğrenciler gösteriler sundu, başarılı öğrenciler ödüllendirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere yönelik yıl sonu şenliği düzenlendi.
Yakacık köyündeki Yakacık İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu şenliğinde öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi.
Şenlik sonunda yıl boyunca akademik, sosyal ve kültürel alanlarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel