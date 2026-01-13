Haberler

Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polislik mesleğini ve trafik kurallarını tanıtmak amacıyla Zübeyde Hanım Anaokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, trafik işaretleri ve güvenli yaya davranışları hakkında bilgilendirildi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Anaokulunda etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek polislik mesleği, genel güvenlik kuralları ve trafik bilinci konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle eğitici trafik uygulaması yapıldı, temel trafik işaretleri ve güvenli yaya davranışları uygulamalı olarak anlatıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Haberler.com
500

