Cizre'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobil, motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Konak Mahallesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ADN 213 plakalı otomobil, Süleyman Kuas idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel