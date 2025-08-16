Cizre'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Cizre'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobil, motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Konak Mahallesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ADN 213 plakalı otomobil, Süleyman Kuas idaresindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

Diyanet'in "Miras" hutbesine destek veren bir parti lideri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.