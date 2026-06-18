Cizre İlçe Milli Eğitim Müdüründen YKS öncesi öğrencilere moral ziyareti

Şırnak'ta Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, hafta sonucu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İke beraberinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal ile Cizre'de faaliyet gösteren özel eğitim kurslarında sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Gençlerle görüşen İke, sınavın hayat yolculuğundaki önemli duraklardan yalnızca biri olduğunu, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecini geride bırakan tüm öğrencilere güvendiklerini belirterek, tüm öğrencilere başarı diledi.

Öğretmenlerle de görüşen İke, öğrencilerin sınava hazırlanma sürecinde gösterdikleri özveri ve gayret dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.