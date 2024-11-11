Üye Girişi
Haberler

Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' sloganıyla düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Kaymakam Baycar, çevrenin tüm canlılar için önemli olduğunu vurguladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidan dikimi yapıldı.

Kuştepe Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek pansiyonu bahçesinde düzenlenen törende "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, bu yıl etkinlikleri bir ağaçlandırma seferberliği ruhuyla yaptıklarını belirtti.

Çevrenin sadece insanların değil hayvanların da yaşam alanı olduğunu ifade eden Baycar, "Dolayısıyla bizim buradaki etkinliğimiz sadece insanlara değil bütün canlılara bir borcumuzdur. Bu vesile ile bugün bu güzel programa katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu

 Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama

Mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'tan itiraf gibi ilk açıklama
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN MAÇ YOK MU? 11 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 11 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Gelin Görümce Cemile Karaca kimdir? Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar! Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.