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Cizre'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt toprağa verildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un cenazesi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi. Kurt'un ailesi, yakınları ve protokolün katıldığı törenin ardından cenaze toprağa verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un cenazesi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Cizre ilçesinde 20 Nisan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Kurt'un cenazesi memleketi Adana'ya getirildi.

Kurt için Kozan ilçesindeki Bağtepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kurt'un ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Çek de katıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da Berat G'nin kullandığı 44 AEA 651 plakalı otomobil, Alibey Mahallesi Olimpik Halı Saha yakınında Halil Kurt yönetimindeki 06 BRY 645 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kurt'un hayatını kaybettiği kazada, aynı araçtaki Ozan Y. ile diğer aracın sürücüsü Berat G. yaralanmıştı.

Kurt ile Ozan Y'nin Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde jandarma astsubay kıdemli çavuş olarak görev yaptıkları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) katılmak üzere Cizre'ye gittikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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