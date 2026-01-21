Haberler

Cizre'de heyelan nedeniyle bir ev zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yağmur sonrası meydana gelen heyelan, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde hasara yol açtı. Dört çocuğuyla evde bulunan Esma Gezer, evlerinin zarar gördüğünü belirterek yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir evde hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde etkili olan yağmurun ardından heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak kütlesinin müstakil bir evin üzerine düşmesi sonucu evin bir bölümünde hasar oluştu.

Dört çocuğuyla evde bulunan Esma Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan sırasında çocuklarıyla hızla dışarı çıktıklarını söyledi.

Heyelanda ev ve eşyalarının zarar gördüğünü belirten Gezer, şunları kaydetti:

"Eve altı gün önce taşınmıştık ama heyelan nedeniyle zarar gördü. Heyelan esnasında sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. Çocuklarımla birlikte çaresiz durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyorum."

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj