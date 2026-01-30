Haberler

Şırnak'ta ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şırnak'ta ayağı demir korkuluklara sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, demir korkuluklara sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, ev sahiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle gerçekleşti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ayağı demir korkuluklara sıkışan Kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Cudi Mahallesi'nde bir eve girmeye çalışan kedinin ayağı pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı.

Kedinin demir korkuluklara sıkıştığını fark eden ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla demir korkuluklara ayağı sıkışan ve asılı kalan kedi kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kediyi veteriner hekimliğine götürerek tedavisini yaptırdı.

Mahalle sakinleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek