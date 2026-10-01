Cizre'de itfaiye ekipleri Nergis Anaokulu öğrencilerine yangın güvenliğini anlattı

Cizre'de itfaiye ekipleri Nergis Anaokulu öğrencilerine yangın güvenliğini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İtfaiye Haftası kapsamında Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Nergis Anaokulu'nu ziyaret etti. Ekipler öğrencilere itfaiye araçları ve teknik ekipmanları tanıtıp yangın ve acil durumlarda doğru davranışları anlattı, sorularını yanıtladı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği tanıtıldı, yangın güvenliği ve acil durumlar hakkında bilgi verildi.
Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklarda afet ve güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla Nergis Anaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilere itfaiye araçları ve teknik ekipmanları tanıtan ekipler, yangın anında ve acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışları uygulamalı olarak anlattı.
Ekipler, daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.