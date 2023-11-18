Cizre'de Filistin için yardım kampanyası başlatıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Cizre İlçe Müftülüğü öncülüğünde geliri Filistin'e gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi.

İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürmekte olduğu bombardıman neticesinde oluşan ağır tahribat ve mağduriyetleri giderme adına başlatılan yardım çalışmaları çerçevesinde Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre şubesi tarafından Sanat Sokak'ta yardım kampanyası düzenlendi.

Müftülük bünyesinde Kur'an Kursu hocaları, öğrencileri ve Cizreli kadınların hazırladığı yöresel yemek, tatlı ve el işleri satışa sunuldu. 3 gün boyunca açık olacak yardım kampanyasında toplanan gelirler Filistin'e ulaştırılacak.

Yardım kampanyası açılışında konuşan Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Cizre İlçe Müftülüğü önderliğinde güzel etkinlik yapıldığını belirterek, "Diyanet Vakfı aracılığıyla bu yardımın geliri Filistinli kardeşlerimize ulaştırılacak. İnşallah bir yaraya merhem olur, bir derde derman olur. Rabbim yardımcıları olsun. Kudüs hepimiz için kıymetlidir. Peygamber efendimizin emaneti Kudüs'e sahip çıkmak bütün Müslümanların görevidir" dedi.

Cizre Müftüsü Süleyman Baran ise 3 gün boyunca sürecek yardım kampanyası düzenlediklerini dile getirerek, "Buradan gelecek yardımları Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız. Allah, bu çalışmamızı dergahı izzetinde kabul buyursun. Biz biliyoruz ki, Filistinli kardeşlerimize ne yapsak bile azdır. Terör devleti İsrail'in ve destekçilerinin bir olup İslam aleminin üzerine üşüştükleri bu vakitlerde, bizlerin de Müslüman kardeşlerimizin yanında olmamız ve destek vermemiz gerektiğini göstermek için burada karınca kararınca bir etkinlik düzenledik. Buraya katkı sunan, destekleyen ve gönül bağı veren herkesten Allah, razı olsun" ifadelerini kullandı.